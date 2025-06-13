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«Спартак» может лишиться одного из лидеров

Лепсая: Барко может перейти в «Фламенго» за €13-15 млн
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Александр Вильф/РИА Новости

Один из лидеров московского «Спартака», аргентинский полузащитник Эсекьель Барко может покинуть клуб. Главным претендентом называют бразильский «Фламенго». Об этом сообщает футбольный агент Тимур Лепсая в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что Барко станет приоритетной целью в случае срыва сделки с Хорхе Карраскалем из «Динамо».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее Виктор Гончаренко покинул «Пари НН».

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