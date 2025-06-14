Мостовой о тренере «Краснодара»: он не поймет, как остановить мяч

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подверг критике главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, передает RT.

«Никогда не меняю свое мнение. Если человек нефутбольный, он им и останется. Давайте позовем сейчас Мусаева поиграть. Да он не поймет, как остановить мяч. Я не знаю, кто это такой», — сказал Мостовой.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее Мостовой заявил, что Мусаев не является лучшим тренером РПЛ.