Мостовой заявил, что тренер «Краснодара» не является лучшим тренером РПЛ

Мостовой о наставнике «Краснодара» Мусаеве: играют-то футболисты, а не тренер

Бывший российский футболист Александр Мостовой заявил, что не считает наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером по итогам сезона-2024/25, передает Sport24.

«Лучший тренер сезона? Не согласен, что это Мусаев. У меня свое видение о нем, отличающиеся от многих. Играют-то футболисты, а не тренер. Человек, который играл в футбол, для меня всегда будет на первом месте», — сказал Мостовой.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее экс-игрок «Краснодара» объяснил, как команда будет защищать чемпионство.