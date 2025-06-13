Российский клуб попал в сотню лучших в мире по числу подписчиков в соцсетях

«Зенит» занял 68-е место в рейтинге по числу подписчиков в социальных сетях

Петербургский «Зенит» занял 68‑е место в рейтинге клубов по числу подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщается на официальном сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Общее число подписчиков на аккаунты «Зенита» составило 10,4 млн человек. Лидером рейтинга стал мадридский «Реал» — 473,7 млн человек. Второе место заняла каталонская «Барселона» (427,4), третье — английский «Манчестер Юнайтед» (233,6).

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее была названа символическая сборная сезона РПЛ.