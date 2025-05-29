Названа символическая сборная сезона РПЛ

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил символическую сборную по итогам завершившегося сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Наибольшее количество позиций — четыре — в этом списке получили игроки «Краснодара», который стал победителем турнира.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Нино («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»).

Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив»), Александр Черников («Краснодар»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»).

Лучшим тренером был признан наставник «быков» Мурад Мусаев.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее бразилец из «Зенита» назвал уровень чемпионата России высоким.