На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион ОИ заявил, что Дворец фигурного катания должны назвать в честь Загитовой

Тихонов: Загитова достойна, чтобы в ее честь назвали Дворец фигурного катания
close
Из личного архива

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение, что фигуристка Алина Загитова является достойной того, чтобы ее именем назвали Дворец фигурного катания в Казани. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Пусть кто-то еще станет олимпийским чемпионом по фигурному катанию в Татарстане. Стадион же будет не для легкой атлетики, а для фигурного катания. Уверен, что Загитова достойна, чтобы ее именем назвали этот центр. Причем здесь возраст? У нас в 17 лет командовали полками», — заявил Тихонов.

10 июня министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что неправильно называть стадион именем Загитовой.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Татьяна Тарасова порадовалась примирению Загитовой и Медведевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами