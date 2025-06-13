Чемпион ОИ заявил, что Дворец фигурного катания должны назвать в честь Загитовой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение, что фигуристка Алина Загитова является достойной того, чтобы ее именем назвали Дворец фигурного катания в Казани. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Пусть кто-то еще станет олимпийским чемпионом по фигурному катанию в Татарстане. Стадион же будет не для легкой атлетики, а для фигурного катания. Уверен, что Загитова достойна, чтобы ее именем назвали этот центр. Причем здесь возраст? У нас в 17 лет командовали полками», — заявил Тихонов.

10 июня министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что неправильно называть стадион именем Загитовой.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Татьяна Тарасова порадовалась примирению Загитовой и Медведевой.