Тренер Гончаренко покинул «Пари НН»

«Пари НН» объявил об уходе Гончаренко из клуба

Специалист Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера нижегородского «Пари НН». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Мы искренне желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Будем рады новым встречам на нижегородской земле!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с ним клуб покидают его ассистенты: Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3). При этом нижегородцы, с большой долей вероятности, сохранят прописку в РПЛ из-за снятия оставшихся в лиге по спортивному принципу подмосковных «Химок».

47-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко принял «Пари НН» 9 октября 2024 года после неудачного старта сезона. Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета. Ранее в Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре».

Ранее стал известен новый тренер «Динамо».