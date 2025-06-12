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Тренер Гончаренко покинул «Пари НН»

«Пари НН» объявил об уходе Гончаренко из клуба
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РИА Новости

Специалист Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера нижегородского «Пари НН». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Мы искренне желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Будем рады новым встречам на нижегородской земле!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с ним клуб покидают его ассистенты: Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3). При этом нижегородцы, с большой долей вероятности, сохранят прописку в РПЛ из-за снятия оставшихся в лиге по спортивному принципу подмосковных «Химок».

47-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко принял «Пари НН» 9 октября 2024 года после неудачного старта сезона. Благодаря набранным 27 очкам нижегородцы смогли избежать прямого вылета. Ранее в Российской премьер-лиге Гончаренко работал главным тренером в краснодарской «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА и «Краснодаре».

Ранее стал известен новый тренер «Динамо».

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