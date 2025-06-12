Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне, обыграв представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Встреча, которая продолжалась 1 час 59 минут, завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2. За это время 21-летняя Шнайдер выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из 13. В активе 28-летней Бултер четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-поинта из четырех.

Следующим соперником Шнайдер станет восьмая ракетка мира Мэдисон Киз из США, которая обыграла россиянку Анастасию Захарову — 6:3, 6:2.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее определился победитель Единой лиги ВТБ.