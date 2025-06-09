Определился победитель Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» в шестом матче и стал победителем Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В шестом финальном матче армейцы обыграли «Зенит».

Встреча, которая состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве, завершилась со счетом 96:73 (23:20, 29:19, 26:15, 18:19). Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА — он набрал 20 очков. Также 19 баллов на счету его одноклубника Амата М'Бая. Больше всех у «Зенита» набрал Трент Фрэйзер — 17.

Благодаря этой победе, армейцы выиграли финальную серию до четырех побед со счетом 4-2.

Бронзовым призером сезона Единой лиги ВТБ стал казанский УНИКС, обыграв «Локомотив-Кубань» — 3-1.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее 19-летняя россиянка попала в женскую NBA.