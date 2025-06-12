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Сборная Польши лишилась главного тренера после скандала со звездным форвардом

Михал Пробеж ушел из сборной Польши после конфликта с Левандовски
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Польский специалист Михал Пробеж покинул пост главного тренера сборной Польши. Информация об этом появилась на официальном сайте Польского футбольного союза.

«Я пришел к выводу, что в нынешней ситуации лучшим решением для блага сборной будет моя отставка с должности ее главного тренера», — сказал Пробеж.

10 июня польская команда проиграла Финляндии со счетом 1:2 в матче отборочного этапа чемпионата мира мира — 2026.

6 июня польский форвард и капитан национальной команды Роберт Левандовски на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил, что намерен прекратить выступления за национальную сборную Польши, пока ее тренирует Пробеж. Он заявил о потере доверия к специалисту.

Специалист возглавил польскую команду в сентябре 2023 года. Левандовски не получил вызов в сборную в июне и объяснил, что это произошло из-за ментальной усталости. 6 июня польские футболисты в товарищеском матче встречались с командой Молдавии и одержали победу со счетом 2:0.

Ранее Александр Мостовой назвал самого логичного тренера для ЦСКА.

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