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Экс-наставник «Динамо» отказался тренировать в России ради Европы

Экс-тренер «Динамо» Личка отказался от работы в ЦСКА
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в ближайшее время не намерен возвращаться к работе в российских клубах. Об этом пишет «Чемпионат.com».

»ЦСКА проявил интерес к тренеру, с чешским специалистом созвонились люди из руководства клуба. Тренер взял время на раздумья, после чего решил окончательно сосредоточиться на карьере в Европе и ждать варианты продолжения работы там», — указано в СМИ.

10 июня в СМИ появилась информация, что Личка приступил к активным переговорам по назначению на должность наставника столичного ЦСКА. Однако сначала это опроверг агент специалиста, а потом в ЦСКА заявили, что не обсуждали ни срок контракта, ни его сумму со специалистом.

Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее в «Динамо» ответили на вопрос о новом главном тренере команды.

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