В «Динамо» ответили на вопрос о новом главном тренере команды

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что клуб, с большой долей вероятности, возглавит российский тренер. Его слова приводит KP.RU.

«Тренер должен быть российский. Особенно сейчас, когда мы не играем на международной арене, что деньги тратить на иностранцев? У нас свои есть. Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе, Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете», — заявил Степашин.

1 мая «стало известно, что Динамо» уволило тренера Марцела Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

Ранее Карпин не стал отвечать на вопрос о возможном назначении на пост тренера «Динамо».