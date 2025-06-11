Экс-тренер «Спартака» похвалил форварда сборной России

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Николай Комличенко сделал правильный выбор, приняв решение подписать контракт с «Локомотивом».

По его словам, форвард получит место в составе и шанс проявить себя максимально.

«В «Локомотиве» у Комличенко на сто процентов будет место в стартовом составе, а остальное все будет зависеть от него. В команде есть много молодых ребят, он уже опытный футболист, должен стать одним из лидеров и начать забивать. Считаю, что он сделал правильный выбор», — заявил Гладилин.

10 июня «Локомотив» объявил о переходе Комличенко из «Ростова». Рабочий контракт подписан на три года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Комличенко провел за «Ростов» 26 матчей, забив восемь мячей.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал воспитанника клуба за матч против Белоруссии.