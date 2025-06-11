Легенда ЦСКА раскритиковал воспитанника за матч против Белоруссии

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник сборной России Матвей Кисляк не смог себя проявить в товарищеском матче против национальной команды Белоруссии.

По его словам, хавбек армейского клуба потерялся на поле.

«Я специально следил за нашим Кисляком. Наша звездочка, подающий надежды мальчик, но вчера ничего не показал, ничего интересно вчера я в нем не увидел. Бывают такие игры, бывают у всех, ничего страшного. Нельзя все время удивлять болельщиков», — заявил Пономарев.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

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