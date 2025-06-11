Экс-тренер «Спартака» похвалил оформившего покер форварда «Динамо»

Тренер Гладилин заявил, что у забившего четыре мяча Гладышева есть потенциал

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ему понравился нападающий сборной России Ярослав Гладышев в матче против сборной Белоруссии в Минске.

По его словам, 22-летний форвард смог нащупать свою игру и показал выдающийся результат, оформив покер.

«У него есть большой потенциал, он впервые вышел в стартовом составе играть за сборную и ярко проявил себя. В отсутствие Тюкавина он играет в основе «Динамо», где уже успел проявить и поверить в себя. Для нападающего главное — поймать игру, что он и сделал. Матч сложился удачно для него», — заявил Гладилин.

Встреча России и Белоруссии, которая состоялась на Национальном футбольном стадионе, завершилась с результатом 4:1. Четыре мяча в составе российской команды забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, который в поединке установил рекорд сборной. Единственный гол в составе белорусской команды оформил Вадим Пигас.

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