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Братский матч на новом месте: Россия против Белоруссии. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Белоруссия. ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Сборная России играет против Белоруссии на Национальном футбольном стадионе в Минске. «Газета.Ru» ведет трансляцию события.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
1-й тайм
10 июня 20:00
Беларусь
0 : 0
Россия
Стадион «Национальный футбольный стадион Республики Беларусь», Минск, Беларусь
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10'

Громыко забрался в офсайд.

8'

Политевич подкатился под Сергеева и выбил мяч из-под форварда «Крыльев Советов».

5'

В локоть Павла Забелина мяч попадает, однако пенальти в ворота белорусской сборной не назначает арбитр.

4'

Прямо перед линией штрафной заработал фол Кисляк, стандарт исполнит российская команда.

3'

Начало игры остается за россиянами.

20:02

Игра началась! Поехали!

19:55

Белоруссия: Лапоухов, Мартынович, Политевич, Забелин, Пигас, Яблонский, Эбонг, Печенин, Громыко, Лисакович, Мельниченко.

19:50

Россия: Лунев, Адамов, Сильянов, Абдулкадыров, Горшков, Баринов (капитан), Кисляк, Пруцев, Гладышев, Пиняев, Сергеев.

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Россия сыграет с Белоруссией в Минске. Начало матча — в 20.00 мск.

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