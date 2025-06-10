Громыко забрался в офсайд.
Политевич подкатился под Сергеева и выбил мяч из-под форварда «Крыльев Советов».
В локоть Павла Забелина мяч попадает, однако пенальти в ворота белорусской сборной не назначает арбитр.
Прямо перед линией штрафной заработал фол Кисляк, стандарт исполнит российская команда.
Начало игры остается за россиянами.
Игра началась! Поехали!
Белоруссия: Лапоухов, Мартынович, Политевич, Забелин, Пигас, Яблонский, Эбонг, Печенин, Громыко, Лисакович, Мельниченко.
Россия: Лунев, Адамов, Сильянов, Абдулкадыров, Горшков, Баринов (капитан), Кисляк, Пруцев, Гладышев, Пиняев, Сергеев.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Россия сыграет с Белоруссией в Минске. Начало матча — в 20.00 мск.