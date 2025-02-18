Игру российского теннисиста прервали из-за стрельбы

Матч теннисиста Денисова в Конго был прерван из-за стрельбы рядом с кортом

Матч российского теннисиста Ивана Денисова на турнире серии «Челленджер» в Конго был прерван из-за стрельбы рядом с кортом. Об этом информирует «Чемпионат».

После автоматной стрельбы вооруженные люди активировали дымовые шашки, после чего на место прибыла бронемашина. Игроки и арбитр матча на время укрылись в подтрибунном помещении, после чего игра была возобновлена.

Матч завершился поражением Денисова со счетом 1:6, 3:6.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смоли выступить на Олимпиаде 2024 года, пройдя фильтр соответствия принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее теннисист Александр Зверев назвал странным допинг-дело первой ракетки мира.