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Спорт
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В Твери жестко избили паралимпийца

В Твери двое неизвестных избили паралимпийца Федулова
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Антон Федулов/VK

В Твери напали на паралимпийца Антона Федулова, сообщает портал «Тверь и спорт».

Инцидент состоялся 26 мая. Причиной конфликта между спортсменом и нападавшими стал бытовой конфликт на дороге. Прибывшая на место проишествия бригада скорой медицинской помощи зафиксировала у пострадавшего многочисленные гематомы, паралимпиец жаловался на тошноту и головокружение, при этом отказавшись от госпитализации.

Федулов является мастером спорта международного класса по легкой атлетике cреди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в дисциплине метания молота на коляске. Спортсмен планировал в начале июня выступить на этапе Кубка мира по легкой атлетике в Тунисе. В 2024 году заявку Федулова на участие в летних Паралимпийских играх в Париже в качестве нейтрального атлета отклонили.

Ранее российские хоккеисты окончательно лишились шанса на ОИ-2026.

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