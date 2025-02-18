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Стрельбу на матче российского теннисиста назвали плановой

АТР заявила, что стрельба на матче российского теннисиста в Конго была плановой
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tennis_rwanda/X

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в социальных сетях объяснила, что стрельба на матче «Челленджера» между россиянином Иваном Денисовым и Гуйем Деном Оуденом из Нидерландов была плановой.

По словам представителей АТР, рядом с кортом прямо во время игры прошли плановые полицейские учения.

«Мы подтверждаем, что сегодня матчи ​​на «Челленджере» в Браззавиле были временно приостановлены из-за плановых учений в полицейской академии, расположенной в непосредственной близости от стадионов», — заявили в пресс-службе АТР.

После автоматной стрельбы вооруженные люди активировали дымовые шашки, после чего на место прибыла бронемашина. Игроки и арбитр матча на время укрылись в подтрибунном помещении, после чего игра была возобновлена.

Матч завершился поражением Денисова со счетом 1:6, 3:6.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогли выступить на Олимпиаде 2024 года, пройдя фильтр соответствия принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее в Дубае отменили матч теннисистки Мирры Андреевой.

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