Стрельбу на матче российского теннисиста назвали плановой

АТР заявила, что стрельба на матче российского теннисиста в Конго была плановой

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в социальных сетях объяснила, что стрельба на матче «Челленджера» между россиянином Иваном Денисовым и Гуйем Деном Оуденом из Нидерландов была плановой.

По словам представителей АТР, рядом с кортом прямо во время игры прошли плановые полицейские учения.

«Мы подтверждаем, что сегодня матчи ​​на «Челленджере» в Браззавиле были временно приостановлены из-за плановых учений в полицейской академии, расположенной в непосредственной близости от стадионов», — заявили в пресс-службе АТР.

После автоматной стрельбы вооруженные люди активировали дымовые шашки, после чего на место прибыла бронемашина. Игроки и арбитр матча на время укрылись в подтрибунном помещении, после чего игра была возобновлена.

Матч завершился поражением Денисова со счетом 1:6, 3:6.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогли выступить на Олимпиаде 2024 года, пройдя фильтр соответствия принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее в Дубае отменили матч теннисистки Мирры Андреевой.