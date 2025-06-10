Стало известно, хочет ли иностранный экс-игрок «Зенита» возвратиться в Россию

Мехди Хагитали, представитель форварда «Шабаб Аль-Ахли» Сердара Азмуна, заявил, что футболист не настроен возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает Sport24.

«Сердар любит Россию, но на данный момент никто из РПЛ с предложением к нам не обращался. На сегодняшний день мы не рассматриваем возвращение в Россию», — сказал Хагитали.

Нападающий выступал за петербургский «Зенит» с 2019 по 2021 год, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В феврале 2024 года Азмун назвал фанатов «Зенита» колхозниками.

«Я передаю всем привет. Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники», — сказал Азмун.

Азмун выступает за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ с 2024 года.

Ранее переводчик Азмуна объяснил, почему он не вернулся в «Зенит» .