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Азмун назвал болельщиков «Зенита» колхозниками

Азмун о болельщиках «Зенита»: я люблю вас, наши колхозники

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Reuters

Бывший футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун признался, что любит болельщиков сине-бело-голубых, передает пресс-служба команды.

«Я передаю всем привет. Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники», — сказал Азмун.

26 августа итальянской «Рома» объявила о годовой аренде Азмуна из немецкого «Байера». Контракт иранского футболиста с немецким клубом действует до 2027 года. Всего в прошлом сезоне нападающий провел в бундеслиге 23 игры, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Клуб занял шестое место.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В текущем сезоне Серии А иранский форвард провел восемь матчей, отметившись одним забитым мячом. У Дибалы три гола и четыре результативных передачи в девяти матчах.

Ранее Азмун делал ставки во время матчей своей команды.

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