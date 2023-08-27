Переводчик Азмуна объяснил, почему он не вернулся в «Зенит» летом

Бако Почоев, переводчик иранского нападающего Сердара Азмуна, заявил, что форвард хотел перейти в «Рому» из-за Жозе Моуриньо. Его слова передает Metaratings.

«Была информация про «Зенит», но так получилось, что он перешел в «Рому». Азмуну было бы интересно работать с Сергеем Богдановичем, тем более они работали вместе и ему комфортно с ним. Но «Рома» более оперативно договорилась о трансфере.

В переходе Азмуна в «Рому» Моуриньо лично был заинтересован, Сердар хотел работать с Жозе. Он сам лично звонил ему, приглашал, хотел видеть в команде, был заинтересован в трансфере», — сказал Почоев.

26 августа «Рома» объявила о годовой аренде Азмуна из «Байера». Контракт иранского футболиста с немецким клубом действует до 2027 года. Всего в прошлом сезоне нападающий провел в бундеслиге 23 игры, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Клуб занял шестое место.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга иранский форвард три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

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