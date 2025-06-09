Российская теннисистка обыграла сестру на турнире в Нидерландах

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе, обыграв в стартовом матче свою сестру Полину Кудерметову.

Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3. За это время 27-летняя Вероника Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 12. В активе 21-летней Полины Кудерметовой две подачи навылет, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из четырех.

Следующим соперником Кудерметовой-старшей станет победительница матча между Даниэль Коллинз (США) и Гретье Миннен (Бельгия).

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее определился победитель Единой лиги ВТБ.