Путин заявил, что Россия должна быть открыта к спортивному сотрудничеству

России нужно быть открытой к спортивному сотрудничеству с теми государствами, которые сами этого хотят, но не забывать про свои собственные интересы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым, передает ТАСС.

По словам главы государства, эта работа должна быть построена очень дружественно по отношению к тем, кто так же относится к России.

«Но при понимании того, что у нас есть и свои интересы, в том числе и в этом виде деятельности, и свои принципы. И это должно быть достойно и для наших партнеров, и для наших друзей, и для нас — это одна из принципиальных позиций», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что такое взаимодействие не должно ущемлять интересы РФ, к этому нужно стремиться. Также сотрудничество необходимо строить на уважении друг к другу.

До этого Путин высказался о дальнейших отношениях с БРИКС. По словам главы государства, Москва совместно с партнерами намерена продолжать построение «эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества».

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