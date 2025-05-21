Бег стал самым популярным видом спорта в России

Бег и спортивная ходьба возглавили рейтинг самых популярных видов спорта в России, ими занимаются 36% россиян, ведущих активный образ жизни. Такие данные получила СберСтрахование, опросив жителей 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек в преддверии благотворительного забега «Зеленый Марафон». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

На втором месте по популярности — велоспорт (24%), на третьем — фитнес (16%). Далее следуют плавание (12%), танцы (6%) и хоккей (5%). По сравнению с прошлым годом бег поднялся с второй позиции на первую благодаря росту интереса россиян.

Большинство (65%) занимается спортом 1-2 раза в неделю, 23% — 1-2 раза в месяц, а 12% тренируются ежедневно. Весной и летом активность возрастает у 63% опрошенных, тогда как 18% поддерживают тренировки круглый год.

Главной мотивацией к спорту 32% респондентов назвали пользу для здоровья, 27% — возможность провести время с друзьями, 19% — поддержание физической формы. Самыми доступными видами спорта признаны бег, спортивная ходьба и футбол, а наиболее затратными — горные лыжи, сноуборд, плавание и хоккей.

Самым спортивным городом стал Кемерово, где 60% жителей тренируются минимум раз в неделю. За ним следуют Набережные Челны (53%), Тюмень (50%), Иркутск (41%) и Нижний Новгород (37%). Среди молодежи (18-30 лет) спортом занимается 30%, но и в старших возрастных группах активность высока: 26% (31-40 лет), 25% (41-50 лет) и 23% (51-60 лет).

«Физические нагрузки — это не только залог здоровья и отличного самочувствия, но и тренировка характера, воли к победе, целеустремленности, ответственности», — отметил важность спорта Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбер проведет «Зеленый марафон» 31 мая в 60 городах России.