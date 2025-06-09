«Просто идет за деньгами»: экс-игрок ЦСКА об уходе Николича

Экс-вратарь ЦСКА Габулов о Николиче: человек просто идет за деньгами

Бывший голкипер московского ЦСКА и сборной России Владимир Габулов заявил, что уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера армейского клуба станет потерей. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если бы его пригласили в какой-то европейский топ-клуб из топ-5 чемпионатов, то тогда это другой разговор. Здесь можно понять: прогресс, возможность попробовать свои силы на более высоком уровне. А здесь греческий чемпионат и российский чемпионат... Больше всего понятно то, что человек просто идет за деньгами», — заявил он.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Позднее комментатор Нобель Арустамян заявил, что отношения Николича с руководством армейской команды испортились еще зимой. При этом в ЦСКА информацию о конфликтах опровергли.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Юрий Семин ответил, станет ли уход Николича потерей для ЦСКА.