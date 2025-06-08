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Названы два кандидата на пост тренера ЦСКА

«Чемпионат»: Николича в ЦСКА может сменить Алмейда, ушедший из АЕКа
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IMAGO/Markos Chouzouris / Euroki/Global Look Press

Аргентинский специалист Матиас Алмейда, покинувший пост главного тренера греческого АЕКа, является одним из главных кандидатов на аналогичную должность в московском ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на свои источники.

Алмейда может заменить сербского специалиста Марко Николича, который, в свою очередь, может возглавить АЕК. Еще одним кандидатом на пост наставника ЦСКА является Игорь Осинькин, уволенный из самарских «Крыльев Советов» в конце сезона.

Информация о том, что Николич готов покинуть армейский клуб ради греческого АЕКа, появилась 6 июня. Позднее комментатор Нобель Арустамян заявил, что отношения Николича с руководством армейской команды испортились еще зимой. При этом в ЦСКА информацию о конфликтах опровергли.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Юрий Семин ответил, станет ли уход Николича потерей для ЦСКА.

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