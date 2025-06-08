ЦСКА может возглавить экс-тренер «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка может возглавить столичный ЦСКА. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил агент чешского специалиста Анатолий Николаев.

По его словам, при это приоритетным направлением Лички остается поиск работы в европейских лигах.

«Готов ли Личка принять ЦСКА? Пока Марцел отдыхает, он никуда не спешит. Нет такого, что надо как можно быстрее найти команду. Но приоритет — европейские чемпионаты, хотя и работу в России он не исключает», — заявил Николаев.

«Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды 1 мая. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи динамовцы завершили турнирный путь.

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