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ЦСКА может возглавить экс-тренер «Динамо»

Агент Лички не исключил, что специалист возглавит ЦСКА
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка может возглавить столичный ЦСКА. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил агент чешского специалиста Анатолий Николаев.

По его словам, при это приоритетным направлением Лички остается поиск работы в европейских лигах.

«Готов ли Личка принять ЦСКА? Пока Марцел отдыхает, он никуда не спешит. Нет такого, что надо как можно быстрее найти команду. Но приоритет — европейские чемпионаты, хотя и работу в России он не исключает», — заявил Николаев.

«Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды 1 мая. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи динамовцы завершили турнирный путь.

Ранее игрок «Краснодара» рассказал, каким русским словам научил партнеров по сборной Нигерии.

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