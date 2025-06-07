На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Насаждение русофобии»: чемпионка ОИ о скандале с экс-игроком «Динамо» в Эстонии

Чемпионка ОИ Ишмуратова назвала насаждением русофобии скандал с Дасой в Эстонии
close
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала русофобией эстонский допрос израильского футболиста Эли Дасы, который ранее выступал за московское «Динамо». Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Процесс насаждения русофобии в действии. Получается, что нельзя высказывать свое мнение, тем более если это мнение высвечивает нашу страну в положительном свете. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть. Интересно, из каких же вопросов состоял допрос? Видимо, типа: «К вам действительно относились в России хорошо?» — заявила она.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Уже после игры на следующий день в отель, где расположилась израильская команда, пришли эстонские сотрудники правоохранительных органов и допросили игрока. При этом в СМИ также появилась информация, что Даса может быть задержан в Эстонии из-за своих слов о России.

Однако, по информации Sport24, у правоохранительных органов нет оснований для его задержания. Федерация футбола Израиля после появления информации о допросе игрока отреагировала оперативно, вступив в контакт с федерацией Эстонии и МИД Израиля в Таллине. Вопрос был урегулирован дипломатически.

Даса, который ушел из «Динамо» в мае 2025 года, вылетит из Эстонии вместе со своей сборной.

Ранее фанаты сборной Эстонии также вывесили «кровавый» баннер против Дасы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами