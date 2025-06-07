«Насаждение русофобии»: чемпионка ОИ о скандале с экс-игроком «Динамо» в Эстонии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала русофобией эстонский допрос израильского футболиста Эли Дасы, который ранее выступал за московское «Динамо». Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Процесс насаждения русофобии в действии. Получается, что нельзя высказывать свое мнение, тем более если это мнение высвечивает нашу страну в положительном свете. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть. Интересно, из каких же вопросов состоял допрос? Видимо, типа: «К вам действительно относились в России хорошо?» — заявила она.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Уже после игры на следующий день в отель, где расположилась израильская команда, пришли эстонские сотрудники правоохранительных органов и допросили игрока. При этом в СМИ также появилась информация, что Даса может быть задержан в Эстонии из-за своих слов о России.

Однако, по информации Sport24, у правоохранительных органов нет оснований для его задержания. Федерация футбола Израиля после появления информации о допросе игрока отреагировала оперативно, вступив в контакт с федерацией Эстонии и МИД Израиля в Таллине. Вопрос был урегулирован дипломатически.

Даса, который ушел из «Динамо» в мае 2025 года, вылетит из Эстонии вместе со своей сборной.

Ранее фанаты сборной Эстонии также вывесили «кровавый» баннер против Дасы.