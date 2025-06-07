Стало известно, будет ли задержан экс-игрок «Динамо» в Эстонии после его слов о России

Эстонская полиция не будет задерживать защитника сборной Израиля Эли Дасу, который ранее выступал в московском «Динамо». Об этом пишет Sport24.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Уже после игры на следующий день в отель, где расположилась израильская команда, пришли эстонские сотрудники правоохранительных органов и допросили игрока. При этом в СМИ также появилась информация, что Даса может быть задержан в Эстонии из-за своих слов о России.

Однако, по информации Sport24, у правоохранительных органов нет оснований для его задержания. Федерация футбола Израиля после появления информации о допросе игрока отреагировала оперативно, вступив в контакт с федерацией Эстонии и МИД Израиля в Таллине. Вопрос был урегулирован дипломатически.

Даса, который ушел из «Динамо» в мае 2025 года, вылетит из Эстонии вместе со своей сборной.

Ранее фанаты сборной Эстонии также вывесили «кровавый» баннер против Дасы.