Фанаты сборной Эстонии вывесили «кровавый» баннер против экс-игрока «Динамо»

Болельщики сборной Эстонии на матче отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Израиля вывесили на трибунах баннер против израильского футболиста Эли Дасы, выступавшего в московском «Динамо» принимавшего участие в матче.

На баннере была написана фамилия игрока, но первую букву заменял логотип «Динамо», с которого капала кровь. Таким образом эстонские фанаты выразили свой протест против футболиста, который выступает в России. Кроме того, Дасу, который вывел свою команду с капитанской повязкой, освистывали каждый раз, когда он касался мяча.

По ходу матча баннер был снят.

Перед матчем Эстонии и Израиля Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Уже после игры на следующий день в отель, где расположилась израильская команда, пришли эстонские сотрудники правоохранительных органов и допросили игрока. При этом в СМИ также появилась информация, что Даса может быть задержан в Эстонии из-за своих слов о России.

Поединок, который состоялся 6 июня, завершился со счетом 3:1 в пользу Израиля.

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