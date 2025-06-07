На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанаты сборной Эстонии вывесили «кровавый» баннер против экс-игрока «Динамо»

Фанаты сборной Эстонии вывесили «кровавый» баннер против игрока Дасы
close
Darko Vojinovic/AP

Болельщики сборной Эстонии на матче отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Израиля вывесили на трибунах баннер против израильского футболиста Эли Дасы, выступавшего в московском «Динамо» принимавшего участие в матче.

На баннере была написана фамилия игрока, но первую букву заменял логотип «Динамо», с которого капала кровь. Таким образом эстонские фанаты выразили свой протест против футболиста, который выступает в России. Кроме того, Дасу, который вывел свою команду с капитанской повязкой, освистывали каждый раз, когда он касался мяча.

По ходу матча баннер был снят.

Перед матчем Эстонии и Израиля Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Уже после игры на следующий день в отель, где расположилась израильская команда, пришли эстонские сотрудники правоохранительных органов и допросили игрока. При этом в СМИ также появилась информация, что Даса может быть задержан в Эстонии из-за своих слов о России.

Поединок, который состоялся 6 июня, завершился со счетом 3:1 в пользу Израиля.

Ранее Станислав Черчесов назвал свою главную тренерскую цель.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами