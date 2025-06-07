Израильского экс-игрока «Динамо» могут задержать в Эстонии из-за слов про Россию

В Эстонии могут задержать экс-игрока «Динамо» Дасу из-за его слов о России

Израильский экс-футболист московского «Динамо» Эли Даса может быть задержан в Эстонии из-за комплиментарных слов про Россию. Об этом пишет «Матч ТВ».

В СМИ также подтверждено, что футболист был допрошен эстонскими сотрудниками правопорядка.

«На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придется задержать его в Эстонии, чтобы еще раз допросить», — указано в источнике.

Причиной таких действий послужил тот факт, что перед игрой отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между Эстонией и Израилем Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Поединок, который состоялся 6 июня, завершился со счетом 3:1 в пользу Израиля. Во время матча местные болельщики несколько раз освистывали Дасу, когда он касался мяча.

Даса покинул «Динамо» в мае после завершения срока контракта.

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