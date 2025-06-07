Дзюбу сравнили с музыкальным инструментом

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев сравнил форварда клуба Артема Дзюбу со скрипкой, передает Sports.ru.

«Когда скрипка выдает звук, она вызывает эмоцию у других инструментов, поэтому скрипка — первая. Так и Дзюба: его слова вызывают чувства у других футболистов», — сказал Тедеев.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее иностранный футболист восхитился спортивным долголетием Дзюбы.