Иностранный футболист восхитился спортивным долголетием Дзюбы

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Нигерии, серебряный призер Олимпиады-2008 Сани Кейта восхитился футбольным долголетием форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, передает «Чемпионат».

«Честно говоря, я очень удивлен, что Артем до сих пор играет. Но приятно видеть его на вершине. Это значит, что он очень хорошо следит за собой. Молодец Дзюба», — сказал Кейта.

1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

Ранее экс-футболист призвал «Акрон» повысить Дзюбе зарплату.