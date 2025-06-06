«Сыграли как получилось»: экс-игрок «Ростова» о ничьей России и Нигерии

Экс-игрок Дьяков о матче России и Нигерии: с такими сборными легко не будет

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков после ничьей сборных России и Нигерии признался, что ожидал подобного результата от этого поединка. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Сыграли так, как получилось, результат матча такой же. С такими сборными никогда легко не будет, и это еще не основной состав приехал. Не было у Нигерии главных игроков, но исходим из того, что есть. Зато сыграли с хорошей сборной», — сказал Дьяков.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый состав российской команды уже объявлен.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

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