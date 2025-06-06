Клуб АПЛ уволил тренера после победы в Лиге Европы

Лондонский «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды.

«После позитивного старта в АПЛ в сезоне-2023/24 мы набрали 78 очков в последних 66 играх чемпионата. Это привело к нашему худшему результату в АПЛ в прошлом сезоне. Иногда были смягчающие обстоятельства — травмы, а затем решение отдать приоритет нашей европейской кампании», — указано в заявлении клуба.

Специалист возглавлял команду с 2023 года.

21 мая «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы сезона-2024/25. В финальном поединке команда обыграла еще один клуб из Англии — «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая состоялась в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Бреннан Джонсон с передачи Папе Матар Сарра на 42-й минуте игры. Последний раз «Тоттенхэм» брал европейский трофей в 1984 году.

Сезон-2024/25 лондонский клуб завершил на 17-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, что стало худшим результатом в истории команды.

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