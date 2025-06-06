Андреева и Шнайдер разгромно проиграли на «Ролан Гаррос»

Россиянки Андреева и Шнайдер не сумели в паре выйти в финал «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завершили выступление в парном разряде на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), не сумев выйти в финал турнира.

В полуфинальном поединке российские теннисистки проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Встреча, которая продолжалась 1 час и 1 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 0:6, 1:6.

Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Эррани и Паолини один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Андреева и Шнайдер в парном разряде добрались на финала летних Олимпийских игр — 2024, где также проиграли Эррани и Паолини.

Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее победу 361-й ракетки мира над Андреевой назвали заслуженной.