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Призер ОИ назвала заслуженной победу 361-й ракетки мира над Андреевой

Теннисистка Петрова: Буассон заслуженно победила Андрееву на «Ролан Гаррос»
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Lisi Niesner/Reuters

Победа 361-й ракетки мира француженки Лоис Буассон над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции является заслуженной. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила бронзовый призер ОИ-2012, тренер женской сборной России до 15 лет, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Конечно, Буассон победила заслуженно. Она дошла до полуфинала и показывает такой хороший теннис на протяжении двух недель. Это говорит о том, что спортсменка действительно может играть на высоком уровне. Это выступление должно вселить в нее уверенность. Честно говоря, удивительно: ее игра не соответствует ее рейтингу. После полуфинала она поднимется на 65-ю строчку — это уже достойно.

Интересно, как она будет дальше двигаться по сезону. Но все свои матчи на «Ролан Гаррос» она достойно отыграла», — считает Петрова.

Буассон одержала сенсационную победу над Андреевой в двух сетах со счетом 7:6, 6:3. В полуфинале она уступила американке Кори Гауфф 1:6, 2:6. За трофей Гауфф поборется с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, финальный матч состоится в субботу, 7 июня.

Ранее Петрова заявила, что Андреева взвалила на себя дополнительную ответственность.

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