На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Отомстить за Олимпиаду: Мирра Андреева бьется с итальянками за финал «Ролан Гаррос». LIVE

«Ролан Гаррос». Полуфинал. Пары. Андреева / Шнайдер — Эррани / Паолини. ОНЛАЙН
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют в полуфинале «Ролан Гаррос» против итальянской пары — Сары Эррани и Жасмин Паолини, которым проиграли в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:13

Итальянки на подаче. Эррани допустила двойную ошибку — 0:15.

18:11

Очередное попадание Шнайдер в аут приносит итальянкам брейк-поинт. Эррани и Паолини повели 3:0 в первом сете!

18:11

Опять меньше у россиянок — ошиблась Диана. Мирра оказывает ей поддержку и пытается успокоить.

18:10

Ровно! Россиянки отыграли очередной брейк-поинт.

18:10

Меньше у россиянок. Диана ошиблась.

18:10

Снова ровно! Эррани помог трос — мяч упал на половине корта россиянок.

18:09

Больше у россиянок! Андреева здорово сыграла у сетки укороченным ударом — Паолини не догнала.

18:08

Ровно! Шнайдер ошиблась по линии — аут.

18:08

Больше у россиянок! Мирра заработала важное очко.

18:07

40:40! Андреева великолепно попала по задней линии — ровно между двумя итальянками, которые не смогли разобраться, кому отбивать этот мяч.

18:06

30:40! Диана ошиблась: мяч сорвался с ракетки и улетел за пределы корта.

18:06

30:30! Итальянки загоняли Шнайдер по задней линии и вынудили отбить в сетку.

18:05

30:15! Снова шикарно сыграла Шнайдер. Паолини не справилась с ее ударом по задней линии и отбила в сетку.

18:05

15:15. Мирра плохо сыграла с лета и попала в сетку.

18:04

15:0! Диана здорово подала, а потом так мощно атаковала, что вынудила Эррани отбить в аут.

18:04

Итальянки взяли под ноль свою подачу и повели в первом сете со счетом 2:0.

18:03

40:0. Мирра не успела догнать мяч после укороченного удара итальянок.

18:02

Итальянки быстро повели на своей подаче — 30:0.

18:01

Итальянки сделали брейк благодаря шикарному укороченному удару и повели в первом сете со счетом 1:0!

18:00

Меньше у россиянок. Шнайдер не смогла подстроиться под удар Паолини и пропустила его себе за спину. Опять брейк-поинт у итальянок.

18:00

Ровно! Эррани здорово атаковала с лета — Шнайдер не успела отреагировать.

17:59

Больше у Андреевой и Шнайдер! Паолини плохо приняла подачу Мирры — аут.

17:59

Ровно! Снова ошиблась Эррани — попала в сетку.

17:58

Меньше у Мирры и Дианы. Второй брейк-поинт у итальянок.

17:58

Эррани ошиблась — мяч попал в трос и приземлился на половине корта итальянок. 40:40!

17:57

30:40! Брейк-поинт у итальянок.

17:56

Россиянки на подаче. Счет в первом гейме пока равный — 30:30.

17:55

Матч начался!

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся за выход в финал «Ролан Гаррос» против итальянской пары — Сары Эррани и Жасмин Паолини.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Вагнер» возвращается домой»: ЧВК объявила о завершении миссии в Мали
ЧВК «Вагнер» покидает Мали
Минобороны заявило об ответном ударе по объектам Украины. Военная операция, день 1199-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1199-й день
«Исторический день». ЦБ снизил ключевую ставку впервые с 2022 года
Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%
Вице-премьер раскрыл объем произведенных в РФ гражданских беспилотников
Работавшая 20 лет по поддельному диплому психиатр получила пять лет тюрьмы
Вице-премьер РФ назвал срок развертывания российских спутников
Путин заявил о сотнях беспилотников, засылаемых Украиной в Россию
Новости и материалы
Двух выпускниц российской школы перед ЕГЭ отправили переодеваться в парадную форму
Россия расширит консульское присутствие в Абхазии
Пресняков и Подольская потратили на вторую свадьбу несколько миллионов рублей
В двух московских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Балашихе жители жалуются на проблемы с мобильной связью
В Госдуме заявили о выросшей вероятности применения «Орешника»
В Москве трое пьяных мужчин изнасиловали находившуюся в беспомощном состоянии соседку
В двух аэропортах Москвы ввели ограничения на фоне атаки ВСУ
Жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов
Стало известно, зачем закрашивают стену Цоя на Арбате в Москве
В Германии оценили способность Европы поддержать Украину без США
Во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве
Стало известно, когда Карпин возглавит «Динамо»
Американский магазин случайно сломал степлером немало консолей Nintendo Switch 2
Набиуллина назвала высокие инфляционные ожидания проблемой ЦБ РФ
Кудрявцева понадеялась на возвращение закрашенной стены Цоя
В США раскрыли планы Украины по атаке на российские военные корабли в Тихом океане
Все новости
«Грязная война» только начинается: Киев готовит новые «сложные операции» в России
WP: Киев разрабатывает новые «сложные операции» на территории РФ и за рубежом
«Вопрос нашего будущего»: в Кремле ответили на слова Трампа о «детской драке» с Украиной
Песков: РФ не согласна с Трампом, назвавшим конфликт c Украиной дракой детей
Путин заявил о рекордном снижении младенческой смертности в РФ
Продюсер Фадеев сообщил, что песню на «Интервидение» он писал не для Shaman
«Два зацикленных на себе павлина». Что думают в России о ссоре Трампа и Маска
Трамп заявил, что ему не интересно разговаривать с потерявшим рассудок Маском
«В графе «профессия» я всегда пишу «врач». Куда пропала Татьяна Друбич
7 июня актрисе Татьяне Друбич исполняется 65 лет
Как в Москве отмечают Курбан-байрам
Российские бренды оказались в топе продаж среди одежды на «Авито»
Москвичей пригласили на фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов»
Москвичи смогут пройти 10 тысяч шагов и получить сувениры от Московского спорта
Реклама ... Рекламодатель: АНО «Спортивные События» ИНН 9717086174
Erid: 2Ranym4n8u7
Что означает POV и почему весь TikTok так подписывает свои видео
Что такое POV на молодежном сленге: определение и расшифровка
Маск заявил о связи Трампа и Эпштейна. Что о ней уже известно?
Илон Маск намекнул на участие Трампа в вечеринках педофила Эпштейна
Автозавод Хаджи-Мурата Дерева «Ставрополь Авто» ушел с молотка
Завод «Ставрополь Авто» могут перезапустить для сборки автомобилей
«Просила помощи — никто не откликнулся»: бывший муж убил волонтера «ЛизаАлерт» и покончил с собой
Волонтера «ЛизаАлерт» Лубсанову нашли убитой в лесу в Бурятии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами