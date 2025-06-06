Отомстить за Олимпиаду: Мирра Андреева бьется с итальянками за финал «Ролан Гаррос». LIVE

Очередное попадание Шнайдер в аут приносит итальянкам брейк-поинт. Эррани и Паолини повели 3:0 в первом сете!
40:40! Андреева великолепно попала по задней линии — ровно между двумя итальянками, которые не смогли разобраться, кому отбивать этот мяч.
30:15! Снова шикарно сыграла Шнайдер. Паолини не справилась с ее ударом по задней линии и отбила в сетку.
Итальянки сделали брейк благодаря шикарному укороченному удару и повели в первом сете со счетом 1:0!
Меньше у россиянок. Шнайдер не смогла подстроиться под удар Паолини и пропустила его себе за спину. Опять брейк-поинт у итальянок.