Мостовой призвал Мостового быть поскромнее

Андрей Мостовой назвал Александра Мостового своеобразным и призвал быть попроще

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой заявил, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой очень любит себя. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других», — заявил футболист национальной команды.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал игрока «Спартака» Наиля Умярова в сборную России.