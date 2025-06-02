«Ненавижу ее»: 18-летняя Андреева о матче с Касаткиной, сменившей гражданство

Теннисистка Андреева о Касаткиной: тренировалась с ней, потому что ненавижу ее

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») над Дарьей Касаткиной, сменившей гражданство с российского на австралийское, призналась, что ненавидит играть против нее.

«Мы много тренируемся вместе, и даже тренировки — пытка для меня. Мой тренер говорит, что я должна тренироваться с людьми, которые мне не нравятся. Я много тренировалась с ней, потому что ненавижу ее. Шучу, конечно же. Дарья — замечательный человек и отличный игрок», — заявила Андреева в интервью на корте.

Встреча, которая длилась 1 час 34 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:5. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За выход в следующий раунд Андреева сразится с победительницей матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта. Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее до матча Касаткина в шутку заявила, что ненавидит Андрееву.