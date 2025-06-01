«Я ее ненавижу»: Касаткина об Андреевой перед матчем «Ролан Гаррос»

Касаткина об Андреевой в преддверии матча на «Ролан Гаррос»: ненавижу ее

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, на пресс-конференции перед матчем Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») пошутила над своей соперницей — 18-летней россиянкой Миррой Андреевой.

«Хорошо общаетесь с Миррой? Я ее ненавижу! (Смеется). Да не, шучу. Она очень милая девушка и потрясающий игрок. Мы хорошо ладим, можно даже сказать, дружим. Она очень молода и очень талантлива, многого добьется», — заявила она.

Поединок между спортсменками состоится 2 июня, ориентировочное время начала — 12:00 по московскому времени. Спортсменки всего раз встречались на корте, победу одержала Касаткина.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта. Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее решение Касаткиной о смене гражданства назвали ожидаемым.