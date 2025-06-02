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Спорт

Андреева обыгрывает экс-россиянку Касаткину на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос», 4-й круг. Мирра Андреева (Россия) — Дарья Касаткина (Австралия). ОНЛАЙН
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Denis Balibouse/Reuters
Российская теннисистка Мирра Андреева встречается со сменившей спортивное гражданство и представляющей Австралию Дарьей Касаткиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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13:08

30:0. Аут у Мирры.

13:07

15:0. Выигрывает мяч Касаткина.

13:06

3:1. Касаткина принимает в сетку, Мирра вновь ведет в два гейма.

13:06

40:30. Снова эйс.

13:05

30:30. Дарья принимает в аут.

13:05

15:30. Точно в угол с бэкхенда попадает Касаткина.

13:04

15:15. Достала Касаткина мяч у сетки — Мирра на него успела, но не попала в корт.

13:03

15:0. Навылет подает Мирра.

13:01

2:1. И еще один аут. Все же берет Касаткина свою подачу.

13:01

Больше. Неточный кросс бьет россиянка.

13:01

40:40. От задней линии свечу в аут вешает Андреева.

13:00

Брейк-пойнт. Вновь двойная ошибка у Дарьи.

13:00

40:40. С бэкхенда ошибается Дарья.

12:59

Больше. Аут у российской теннисистки.

12:59

40:40. Мирра не справилась с приемом.

12:58

30:40. Не удается Касаткиной кросс, аут.

12:57

30:30. Пыталась по линии сыграть Касаткина, но попала в сетку.

12:26

30:15. В коридор принимает россиянка.

12:56

15:15. Сетка у Андреевой.

12:56

0:15. Мирра принимает подачу, и Дарья не справляется с этим приемом.

12:55

2:0. Классный кросс под боковую уложила Андреева, Касаткина не достала мяч.

12:54

40:15. По длине ошибается Дарья.

12:54

30:15. Отлично в противоход играет россиянка.

12:53

15:15. Недокрутила Мирра, мяч улетел в коридор.

12:53

15:0. Касаткина играет в аут.

12:52

1:0. Успевает Андреева на укороченный и делает ранний брейк в этом сете!

12:51

Брейк-пойнт. За заднюю линию бьет спортсменка из Австралии.

12:51

Мирра по длине ошибается.

12:50

30:40. Аут.

12:50

30:30. Отыгрывается Касаткина.

12:49

15:30. Двойную ошибку допускает Дарья.

12:49

15:15. Аут у Андреевой.

12:48

0:15. Касаткина первой подает во втором сете и уступает первый мяч.

12:46

1:0. Ударом в линию Мирра забирает гейм и сет!

12:45

40:30. В аут принимает Касаткина.

12:45

30:30. Андреева достает мяч из угла, но — аут.

12:44

30:15. Теперь свечу в коридор зарядила Дарья.

12:43

15:15. Срывает кросс Касаткина, мяч летит далеко за пределы корта.

12:43

0:15. Чуть не попала с бэкхенда в боковую Андреева.

12:42

5:3. Очень своевременный брейк! Касаткина бьет за заднюю линию, и теперь Андреева подает на сет.

12:41

Брейк-пойнт. И вновь Касаткина допускает ошибку.

12:41

40:40. Касаткина не попадает в корт.

12:40

40:30. В сетку принимает Мирра.

12:40

30:30. И еще один смэш. Агрессивно действовала Касаткина и вынудила соперницу высоко подвесить мяч — очень удобно для нее.

12:39

15:30. Касаткина кладет смэш от сетки.

12:39

0:30. И еще один мяч берет россиянка.

12:39

0:15. Вновь Касаткина попадает в сетку.

12:37

4:3. Все же вырывает Мирра свою подачу благодаря ошибке Касаткиной — в коридор бьет спортсменка из Австралии.

12:36

Больше. Дарья попадает в сетку, наконец у Мирры преимущество в концовке этого гейма.

12:36

40:40. Касаткина ошибается по длине.

12:35

Брейк-пойнт. Вышла вперед Касаткина и пробила в угол без шансов для соперницы.

12:34

40:40. Плотным ударом по центру уравнивает Мирра.

12:34

Брейк-пойнт. Сорвала Андреева укороченный.

12:33

40:40. Бьет с форхенда Касаткина, и ошибается по длине россиянка.

12:33

40:30. Успела Дарья на укороченный и пробила кроссом под боковую.

12:32

40:15. В этот раз под ноль не получается, сетка препятствует.

12:32

40:0. К хафкорту вышла Андреева и положила мяч в угол.

12:31

30:0. Вдоль боковой точно проводит мяч Мирра.

12:30

15:0. Аут у Касаткиной.

12:30

3:3. И снова сетка. Вровень пока идут соперницы.

12:29

40:30. Мирра бьет в сетку с форхенда.

12:28

30:30. В противоход пробила Дарья.

12:28

30:15. Теперь об ауте сигнализирует уже Касаткина и забирает очко.

12:27

0:30. Теперь в коридор отправляет мяч представительница Австралии.

12:26

0:15. Ошибается Касаткина, бьет в сетку.

12:25

3:2. Вышла к сетке российская теннисистка и спокойно довела этот гейм до победы.

12:24

40:0. Отличный форхенд в исполнении Андреевой, не достает Касаткина.

12:24

30:0. Касаткина выиграла розыгрыш, но Мирра подозвала судью с вышки, указывая, что соперница не попала в корт. И судья соглашается с россиянкой.

12:23

15:0. Дарья принимает в аут.

12:22

2:2. В сетку принимает Мирра, пока без брейков идет игра.

12:22

40:15. Андреева не достала мяч в углу.

12:21

30:15. Не удается Мирре укороченный, аут.

12:21

15:15. Хорошо в линию бьет россиянка.

12:20

15:0. Хитрый ответный кросс от боковой исполнила Касаткина. Андреева не подстроилась и пробила в аут.

12:18

2:1. Касаткина кладет мяч в коридор, Мирра берет свою подачу под ноль.

12:18

40:0. Навылет подает Андреева.

12:17

30:0. В трос попадает Касаткина, и мяч отскакивает на ее половину.

12:17

15:0. А вот сейчас хорошо укоротила Мирра.

12:16

1:1. Не сумела укоротить Мирра и отдала чужую подачу.

12:15

40:30. В аут играет россиянка.

12:14

30:30. Успела Дарья достать мяч из угла, повесила свечу, и Мирра следом мощно пробила в противоход.

12:15

30:15. По длине ошибается Андреева.

12:13

15:15. Продолжительный розыгрыш закончился точным форхендом Мирры по линии.

12:13

15:0. Берет Дарья первый мяч на своей подаче.

12:12

1:0. Спокойно Мирра выигрывает первый гейм.

12:11

40:30. Точным кроссом Андреева отвечает на прием соперницы.

12:11

30:30. Еще одна ошибка у Мирры.

12:10

30:15. Аут у Касаткиной.

12:10

15:15. Отыгрывает мяч россиянка.

12:09

0:15. Мирра попадает в коридор.

12:08

Начали! Андреева на подаче.

11:55

Напомним, ранее Андреева последовательно выбила из борьбы испанку Кристину Букшу, представительницу США Эшлин Крюгер и выступающую за Казахстан Юлию Путинцеву.

11:50

Игра поставлена первым запуском на корте Сюзанн Ленглен, она начнется немногим позже 12:00 мск.

11:45

Добрый день, уважаемые читатели! Россиянка Мирра Андреева играет с представляющей Австралию Дарьей Касаткиной в четвертом круге «Ролан Гаррос».

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