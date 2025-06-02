Андреева обыгрывает экс-россиянку Касаткину на «Ролан Гаррос». LIVE

5:3. Очень своевременный брейк! Касаткина бьет за заднюю линию, и теперь Андреева подает на сет.
30:30. И еще один смэш. Агрессивно действовала Касаткина и вынудила соперницу высоко подвесить мяч — очень удобно для нее.
4:3. Все же вырывает Мирра свою подачу благодаря ошибке Касаткиной — в коридор бьет спортсменка из Австралии.
30:0. Касаткина выиграла розыгрыш, но Мирра подозвала судью с вышки, указывая, что соперница не попала в корт. И судья соглашается с россиянкой.
15:0. Хитрый ответный кросс от боковой исполнила Касаткина. Андреева не подстроилась и пробила в аут.
30:30. Успела Дарья достать мяч из угла, повесила свечу, и Мирра следом мощно пробила в противоход.
Напомним, ранее Андреева последовательно выбила из борьбы испанку Кристину Букшу, представительницу США Эшлин Крюгер и выступающую за Казахстан Юлию Путинцеву.
Игра поставлена первым запуском на корте Сюзанн Ленглен, она начнется немногим позже 12:00 мск.