18-летняя Андреева обыграла сменившую гражданство Касаткину на «Ролан Гаррос»

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В матче четвертого круга российская теннисистка играла с Дарьей Касаткиной, которая в 2025 году сменила российское гражданство на австралийское. Встреча, которая длилась 1 час 34 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:5.

Андреева выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Касаткиной один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За выход в следующий раунд Андреева сразится с победительницей матча Луа Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США).

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта. Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со россиянкой Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Касаткина в шутку заявила, что ненавидит Андрееву.