Агент Дзюбы заявил, что футболистом интересовались за границей

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда Артема Дзюбы, заявил, что Дзюбой интересовались заграничные клубы, передает «Советский спорт».

«Было много звонков из России и из-за границы. Но мы сразу договорились, что сначала поймем, готов ли Артем остаться в футболе как минимум на год, а потом уже будем вести предметные переговоры», — сказал Гольдман.

1 июня Дзюба продлил контракт с тольяттинским «Акроном» до конца сезона-2025/26.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

В прошлом сезоне Дзюба сыграл в РПЛ 22 матча, забив девять мячей.

Ранее Дзюба рассказал, кем он хочет быть после карьеры.