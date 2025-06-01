Дзюба о продлении контракта с «Акроном»: еще годик меня придется потерпеть

Дзюба заявил, что его придется потерпеть еще год

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отреагировал в своем Telegram-канале на продление контракта с клубом, заявив, что еще год его придется потерпеть.

«Еще годик меня придется потерпеть. Спасибо огромное нашему медицинскому штабу, продолжаем работать, административному штабу. Ну, и тренерскому штабу особенно, вы делаете огромную-огромную работу», — сказал Дзюба.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

В прошлом сезоне Дзюба сыграл в РПЛ 22 матча, забив девять мячей.

Ранее «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой.