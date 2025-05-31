Дзюба рассказал, кем он хочет быть после карьеры

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что хочет попробовать себя в роли тренера, передает «Матч ТВ».

«Что будет после завершения карьеры? Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают, но надо учиться. Еще хотел бы попробовать роль тренера. Я буду строгим тренером, но у меня будет много выходных. Если будем выигрывать, будем много отдыхать», — сказал Дзюба.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее агент Дзюбы высказался о слухах про конфликт форварда с игроками «Акрона».