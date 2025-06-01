Московский ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв в Суперфинале «Ростов».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу ЦСКА. Красно-синие стали девятикратными обладателями Кубка России, сравнявшись по этому показателю со столичным «Локомотивом».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка

В Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА занял третье место, набрав 59 очков. «Ростов» расположился на восьмой строчке, набрав 39 баллов. Краснодар» обыграл московское «Динамо» 3:0 в последнем туре РПЛ, обошел «Зенит» на один балл и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Оренбург» окончательно вылетел в Первую лигу.