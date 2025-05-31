«Оренбург» окончательно вылетел в Первую лигу

Футбольный клуб «Оренбург» окончательно лишился шансов на то, чтобы сыграть в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Команда под руководством Владимира Слишковича по итогам сезона-2024/25 заняла предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, однако после того, как «Химки», занявшие 12-е место, не были допущены к участию в новом сезоне из-за отсутствия необходимой лицензии, получила возможность на сохранение прописки по решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) в случае, если бы в стыковых матчах победу одержали представители РПЛ.

Так как «Пари НН» по сумме двух игр уступил «Сочи» (3:4), победа обоих представителей РПЛ в стыках стала невозможна, из-за чего оренбуржцы лишились всех шансов на продолжение выступления в элитном дивизионе.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 27 очков. «Сочи» оказался на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, однако получил право сыграть в стыковых матчах, потому что «Черноморец», оказавшийся третьим, не прошел лицензирование, которое необходимо для выступления в РПЛ.

В других стыках играют грозненский «Ахмат» (РПЛ) и екатеринбургский «Урал» (Первая лига). Первый матч, который состоялся 28 мая в Екатеринбурге, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ответная игра состоится 31 мая.

Ранее сообщалось, что «Сочи» вышел в РПЛ.