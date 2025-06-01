Российский футболист «Спартака» покинул клуб

Атакующий полузащитник Михаил Игнатов покинул московский «Спартак», передает пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

«Благодарим Михаила за годы, проведенные в «Спартаке», и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Игнатов провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

Деян Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года. 25 мая было объявлено о продлении рабочего соглашения. Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее стало известно, за сколько «Спартак» готов продать защитника.